Landkreis Landsberg: Mit einem Kilo "Gras" aus Urlaub zurück

Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg kommt mit einem Kilo Marihuana aus dem Urlaub zurück. Schleierfahnder machen ihn auf der Autobahn in Höhe Irschenberg dingfest.

Etwa ein Kilo Marihuana hatte ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg nach Polizeiangaben in seinem Auto dabei, als er am Sonntag (11. September) auf der A 8 in Höhe Irschenberg ins Visier von Schleierfahndern der Grenzpolizei Raubling geriet. Bei der Kontrolle entdeckten die Fahnder das „Gras“ und stellten es sicher. Der Mann sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 22 Uhr kontrollierten, dem Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, die Raublinger Grenzpolizisten den VW Golf des Mannes aus dem Kreis Landsberg auf der A 8 an der Ausfahrt Irschenberg in Fahrtrichtung München. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Fahnder im Gepäck des 41-jährigen Fahrers zunächst auf etwa 100 Gramm Marihuana und ein paar wenige Psilocybin-Pilze.

Dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Bei der anschließenden, intensiven Durchsuchung des Wagens kamen im Kofferraum weitere Tüten mit insgesamt über einem Kilogramm Marihuana ans Tageslicht.

Der Mann räumte ein, die Drogen auf der Rückfahrt aus dem Kroatienurlaub mitgenommen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm in der Folge die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der dringend Tatverdächtige beim zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der 41-jährige Kroate in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. (AZ)

