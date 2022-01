Landkreis Landsberg: Nur wenige Polizeieinsätze an Silvester

In Landsberg und Kaufering kommt es zu mitternächtlichen Menschenansammlungen. Die Polizei muss jedoch nicht eingreifen. In Dießen brennt es.

In der Silvesternacht ist die Landsberger Polizei zu vier Einsätzen im Zusammenhang mit Feierlichkeiten ausgerückt. So wurde laut Polizei wurde aufgrund einer Mitteilung aus der Bevölkerung eine Hütte überprüft, da dort mutmaßlich eine unzulässige Feier stattfand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass alle geltenden Corona-Regeln eingehalten wurden.

Mülltonnen und Blumentopf in Landsberger Innenstadt umgeworfen

Im Innenstadtgebiet in Landsberg und Kaufering ist es gegen Mitternacht für etwa eine Stunde zu größeren Menschenansammlungen gekommen, die in dieser Form nicht erlaubt waren. Diese Ansammlungen lösten sich ohne polizeiliche Maßnahmen wieder auf.

Unbekannte haben im Vorderanger in Landsberg diesen Topf umgeworfen. Foto: Lutzenberger

Laut Augenzeugen haben in Landsberg Unbekannte in der Silvesternacht im Vorderanger Mülltonnen und einen Topf mit Weihnachtsschmuck umgeworfen.

Brand in Wohnung in Dießen am Ammersee

Die Dießener Polizei meldete am Neujahrsmorgen einen Kleinbrand in einer Wohnung in der Johannisstraße in Dießen. Gegen 0.45 Uhr musste die Feuerwehr gerufen werden, da es in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu einem Brand einer elektrischen Herdplatte gekommen war. Der Rauch wurde von der Vermieterin der Wohnung bemerkt, der Brand konnte mit einem Feuerlöscher bekämpft werden. Die hinzugezogene Feuerwehr lüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Brandursache liegt wohl in einem technischen Defekt in der elektrischen Herdplatte, die in der Küche aufgestellt war, so die Polizei.

Schondorf: Junger Mann wird in Gewahrsam genommen

Am Silvestervormittag musste die Dießener Polizei einen jungen Mann in Schondorf in Gewahrsam nehmen. Wie die Dießener Inspektion berichtet, wollte ein 23-jähriger Mann gegen 10.30 Uhr in einem Getränkemarkt in Schondorf Alkohol erwerben. Allerdings führte der Schondorfer nicht genügend Geld mit sich, daher bekam er die gewünschte Ware nicht. Nachdem er aber nicht von seinem Vorhaben abrücken wollte, wurde er des Ladens verwiesen. Dem kam er zunächst nicht nach. Auch als eine Streife der Dießener Polizei hinzukam, zeigte sich der 23-Jährige unkooperativ und ignorierte den mündlich ausgesprochenen Platzverweis. Schlussendlich wurde er in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Dießen verbracht. Ein von ihm mitgeführtes Taschenmesser wurde ihm abgenommen und sichergestellt. Nach Rücksprache mit einem Richter wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Lesen Sie dazu auch