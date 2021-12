Landkreis Landsberg startet Impfangebot für Kinder und Jugendliche

Das Corona-Impfangebot für Fünf- bis Elfjährige im Landkreis Landsberg startet. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Bei vielen Kinderarztpraxen im Landkreis Landsberg und auch am Impfzentrum in Penzing gibt es ab sofort ein Impfangebot für Kinder von fünf bis elf Jahren. Das teilt das Landratsamt mit. Zudem seien bis Weihnachten noch Hunderte Termine für Booster-Impfungen für Erwachsene frei.

Die Ständige Impfkommission (Stiko), empfiehlt, dass fünf- bis elfjährige Kinder gegen Covid19 geimpft werden, wenn sie bestimmte Vorerkrankungen haben, oder sie Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben. Die Impfung soll mit zwei Impfdosen des mRNA Impfstoffs Comirnaty im Abstand von drei bis sechs Wochen erfolgen. Die Dosierung dieses Impfstoffes von BioNTech/Pfizer fällt schwächer aus; nur zehn Mikrogramm, anstelle der 30 Mikrogramm, die Erwachsene pro Impfung bekommen, teilt das Landratsamt mit. Die Stiko-Empfehlung sieht außerdem vor, dass nach entsprechender ärztlicher Aufklärung, und bei individuellem Wunsch auch alle übrigen Kinder gegen COVID-19 geimpft werden können.

So funktioniert die Anmeldung

Wie kann man sich am Impfzentrum in Penzing anmelden? Eltern registrieren ihre Kinder über das Onlineportal https://impfzentren.bayern/. Aktuell kann man darüber laut Landratsamt allerdings noch keinen Termin buchen. Nach der Registrierung werden die Eltern gebeten sich mit dem Impfzentrum, vorzugsweise per Email Impfzentrum@LRA-LL.Bayern.de, oder auch telefonisch unter 08191-129-1870, zur Terminvereinbarung in Verbindung zu setzen. Am Impfzentrum in Penzing steht ein Kinderarzt für Beratung und Impfung zur Verfügung.

Gute Nachricht gibt es laut Landratsamt für alle übrigen impfwilligen Personen. Fast täglich werden am Impfzentrum Penzing im System neue Termine für Erst-, Zweit, oder Booster-Impfungen freigegeben, so dass allein bis Weihnachten noch hunderte von freien Terminen zur Auswahl stehen und gebucht werden können. Ausreichend Impfstoff, zumindest bis zum Jahresende, sei verfügbar. Registrierung und Anmeldung ebenfalls über Impfzentrum@LRA-LL.Bayern.de, oder telefonisch unter 08191-129-1870. Bürozeiten am Impfzentrum in Penzing: Dienstag bis Samstag: 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. (lt)

