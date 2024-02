Landkreis Landsberg stellt Weichen zum MVV-Beitritt ab 2025

Seit den 1990er-Jahren wird über den Beitritt diskutiert und verhandelt. Jetzt passen auch die finanziellen Rahmenbedingungen.

Seit den 1990er-Jahren bemüht sich der Landkreis Landsberg um den Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, kurz MVV. Jetzt ist man diesem Ziel ganz nah. Letztlich fehlt nur noch die Zustimmung des Kreistags, der Umwelt- und Mobilitätsausschuss sowie der Kreisausschuss haben dem Beitritt am Dienstag zugestimmt.

Zuletzt scheiterte der Beitritt immer wieder an den prognostizierten Kosten für den Landkreis. In den vergangenen Jahren wurden Summen von bis zu sechs Millionen Euro im Jahr genannt. Sie wären in erster Linie entstanden, weil den Verkehrsunternehmen (vorrangig auf der Schiene) Mindesterlöse ersetzt werden müssen, weil es im MVV einen einheitlichen und günstigeren Tarif gibt. Wie Bernd Rosenbusch, der Geschäftsführer des MVV, in der gemeinsamen Sitzung von Umwelt- und Mobilitätsausschuss sowie Kreisausschuss, sagte, engagiere sich der Freistaat mittlerweile und übernehme einen wesentlichen Anteil an diesen Kosten.

Ab Januar 2025 gibt es im Landkreis Landsberg nur noch einen Tarif

Den Landkreis Landsberg wird der Beitritt zum 1. Januar 2025 heuer rund 300.000 Euro (Initialkosten) und danach jährlich etwa 945.000 Euro kosten. Der große Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger laut Rosenbusch: Es gibt nur noch einen Tarif, auf der Straße und auf der Schiene, und in vielen Fällen wird die Fahrt für die Nutzer günstiger.

Beide Ausschüsse stimmten dem Beitritt ohne Gegenstimme zu. Dass der Kreistag eine andere Entscheidung treffen wird, gilt als ausgeschlossen. Und so wird der Landkreis Landsberg aller Voraussicht nach zum 1. Januar 2025 Gesellschafter der MVV GmbH.

