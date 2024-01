Landkreis Landsberg: Vögel beobachten und zählen

Die „Stunde der Wintervögel“ findet wieder statt. Wer mitmacht, tut nicht nur der Natur etwas Gutes.

Vom 5. bis zum 7. Januar laden der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und sein bundesweiter Partner NABU wieder zu Deutschlands größter Mitmachaktion ein: der Stunde der Wintervögel.

Wer zeigt sich diesen Winter an der Futterstelle? Alte Bekannte, neue Daheimgebliebene oder doch nordische Gäste? „Der milde Herbst zögerte den Abflug so manches Kurzstreckenziehers wie Star, Mönchsgrasmücke oder Zilpzalp hinaus und ließ vermuten, dass diese Arten auch jetzt im Winter vermehrt in Bayern zu beobachten sind. Möglicherweise hat sie der plötzliche Wintereinbruch Anfang Dezember aber doch noch dazu gebracht, in südliche Gefilde abzufliegen“, so Alex Klose von der LBV-Kreisgruppe Landsberg.

Auch im Landkreis Landsberg findet wieder die Stunde der Wintervögel statt. Unter anderem Blaumeisen können gezählt werden. Foto: Bernd Heiler/LBV

Neben den neuen Daheimgebliebenen und altbekannten Standvögeln wie Meisen und Spechten, lassen sich möglicherweise auch Gäste aus Skandinavien, wie Bergfink oder Erlenzeisig, am Futterhäuschen beobachten. „Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie, mehr über die heimische Vogelwelt und deren Veränderungen zu erfahren, und Sie tun sich auch selbst etwas Gutes“, teilt die LBV-Kreisgruppe mit: Wissenschaftliche Studien würden zeigen, dass die Beobachtung der vielfältigen Vogelwelt entspannend wirkt und die Gesundheit positiv beeinflussen kann.

Das Prinzip ist einfach: eine Stunde die Vögel im Garten oder auf dem Balkon beobachten, zählen und die höchste Anzahl jeder Vogelart, die in dieser Zeit beobachtet wird, dem LBV unter www.stunde-der-wintervoegel.de zu melden. Unter allen Teilnehmenden verlost der LBV spannende Preise.

Vom 8. bis 12. Januar sind alle Lehrkräfte im Rahmen der „Schulstunde der Wintervögel“ eingeladen, gemeinsam mit ihren Schülern und Schülerinnen die heimischen Wintervögel spielerisch kennenzulernen und eine Stunde lang auf dem Pausenhof, im Park oder im Schulgarten zu zählen. Viele informative Materialien und Spiele zu den häufigsten Wintervögeln für Schulkinder gibt es unter www.naturschwaermer.lbv.de/sdw. (AZ)

Lesen Sie dazu auch