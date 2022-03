Landkreis Landsberg

18:46 Uhr

Landkreis Landsberg: Was die Schulmedizin vom Fasten hält

Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie dauert etwa 40 Tage bis Ostern. Doch nicht für jeden eignet sich der Nahrungsverzicht.

Plus Viele Menschen schwören auf die heilende Wirkung des Fastens. Für wen sich der Nahrungsverzicht überhaupt eignet, weiß Arzt Dr. Harald Tigges vom Klinikum Landsberg.

Von Vanessa Polednia

Ob aus religiösen Gründen oder als alljährliche Wellnesskur: Es gibt viele unterschiedliche Motive für das Fasten, doch im Körper passiert währenddessen wohl das Gleiche. Was eine Fastenkur mit einem macht und was die Schulmedizin davon hält? Dr. Harald Tigges, Chefarzt der Allgemeinchirurgie am Klinikum Landsberg und Leiter des hauseigenen Adipositas-Zentrums Oberbayern, kennt die Antworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen