Landkreis zahlt weiter Busfahrten für Flüchtlingskinder

Laut der Verwaltung hat sich die Beförderung der Schul- und Kindergartenkinder bewährt. Für die Gemeinde Penzing werden auch Gastschulbeiträge übernommen.

In Penzing sind verhältnismäßig viele Geflüchtete untergebracht: nach Angaben des Landratsamts derzeit insgesamt 593 Personen, 192 davon sind Kinder bis 17 Jahre. Der Landkreis Landsberg finanziert unter anderem Zusatzbusfahrten für Schülerinnen und Schüler in die Grundschule Penzing und die Beförderung von Kindergartenkindern in gemeindefremde Kitas. Der Zuzug reist allerdings nicht ab - deshalb hat der Kreisausschuss der Gemeinde nun weitere Unterstützung zugesichert.

Für die Zusatzfahrten für Schulkinder zur Grundschule Penzing ist laut der Sitzungsvorlage im Jahr 2024 mit Kosten in Höhe von 6000 Euro zu rechnen. Seit September nimmt die BRK-Kita Biberburg in Scheuring 13 Kinder aus Penzing in ihrer Einrichtung auf. Laut Stephan Mies, Sachgebietsleiter Integration, Ausländerbehörde und Asylangelegenheiten, sind die ersten Erfahrungen seitens der Leitung "sehr positiv". Die Gemeinden hätten zwar keine Beförderungspflicht. Jedoch sei für Kinder mit Fluchthintergrund ein strukturierter Tagesablauf in einer deutschsprachigen Einrichtung immens wichtig. Für die Fahrten nach Scheuring werden pro Tag 280 Euro fällig - bis Ende 2024 bedeutet das Kosten von 51.000 Euro.

Die finanzielle Unterstützung beschränkt sich auf die Gemeinde Penzing

Voraussichtlich bis zu 15 Schülerinnen und Schüler aus der Flüchtlingsunterkunft am Penzinger Fliegerhorst werden laut Sitzungsvorlage im laufenden Schuljahr Grundschulen der Stadt Landsberg zugeordnet, in denen es entsprechende Förderklassen gibt. Dadurch könnten für Penzing Gastschulbeiträge von bis zu rund 22.000 Euro pro Schuljahr anfallen.

Die Gemeinde ist laut Mies ohnehin überproportional belastet und nicht bereit, die Mehrkosten zu tragen. Die Verwaltung schlug daher vor, die Gastschulbeiträge und eventuell notwendige Kosten für den Bustransport zu übernehmen. Bereits bewährte Fahrten zur Grundschule Penzing und zu gemeindefremden Kitas sollen bis Ende 2024 finanziert werden. Der Kreisausschuss stimmte dem zu (eine Gegenstimme). Eine Ausweitung der Unterstützung auf andere Kommunen ist nicht geplant - keine andere nehme so viele Geflüchtete auf wie Penzing.

Die Gegenstimme kam von Tobias Linke (Bayernpartei). Er machte deutlich, dass er nichts gegen Flüchtlinge und Ausländer habe. Allerdings sollte nicht alles abgenickt werden, was einem aufgetragen werde. Das Wahlergebnis habe eindeutig gezeigt, dass viele Menschen mit der Migrationspolitik nicht zufrieden seien. "Wir werden dem Chaos nicht Herr", so Linke, und das stärke extremere Parteien.

