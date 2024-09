Landrat Thomas Karmasin übernimmt Vorsitz der Energieagentur Klima³

Der Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin hat den Vorsitz der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Klima- und Energieagentur der Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck, Landsberg (kurz: Klima³) übernommen.

Die Klima³ wurde vor zwei Jahren als gemeinnütziges Gemeinschaftsunternehmen der drei Landkreise nach Beschluss durch die jeweiligen Kreistage gegründet. Damals haben die drei Landräte Stefan Frey, Thomas Karmasin und Thomas Eichinger ihre Unterschriften unter den Vertrag gesetzt. „Wir sind angetreten, um die Ziele der Landkreise in den Bereichen Energie- und Wärmewende umzusetzen“, erklärt Klima³-Geschäftsführer Andreas Weigand.

Zu den satzungsgemäßen Aufgaben von Klima³ gehört die Beratung von Privathaushalten rund um die Themen Energiewende und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale. Daneben liegt ein Schwerpunkt auf der Beratung der Kommunen; die Unterstützung von Unternehmen im Bereich Klimaschutz ist ein weiterer Bereich der Agenturarbeit. Mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), dem Wärmeplanungsgesetz (WPG) und dem „Wind-an-Land“-Gesetz sei viel Bewegung in die Energiewende gekommen.

Viel Informationsarbeit auch im Landkreis Landsberg geleistet

Gleichzeitig wurden auch Fragen und Unsicherheiten bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorgerufen. Die Agentur habe hier viel Informationsarbeit geleistet, beispielsweise mit einer über mehrere Wochen in allen drei Landkreisen laufenden Wärmekampagne zu Sanierung und Heizungstausch. Diese Informationsarbeit werde auch weiterhin einen Schwerpunkt der Tätigkeit von Klima³ ausmachen. Denn die Energiewende finde bei den Bürgerinnen und Bürgern im Keller und auf dem Dach statt, aber auch in den Unternehmen und Kommunen.

Hauptaufgabe von Klima³ ist dabei immer die neutrale Beratung - sei es bei der Frage nach der passenden Heizung im Altbau, nach Einsatzmöglichkeiten von Erneuerbaren Energien im Handwerksbetrieb oder nach Wegen in die Klimaneutralität in der Kommune. Aktuell begleitet die Energieagentur zwei Kommunen im Prozess der kommunalen Wärmeplanung. Darüber hinaus hat Klima³ einen Leitfaden für die kommunale Wärmeplanung erstellt, der den Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

In den kommenden zwei Jahren gestaltet Fürstenfeldbrucks Landrat Thomas Karmasin die Arbeit der Agentur als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates mit. Er übernimmt den Vorsitz satzungsgemäß vom Starnberger Landrat Stefan Frey, der Klima³ in den ersten zwei Jahren in der Gründungsphase und beim Aufbau des Geschäftsbetriebs unterstützt habe. (AZ)