Landrat zu Flüchtlingsunterkünften: Sporthallen sind das letzte Mittel

Bei einem Pressegespräch informiert Thomas Eichinger zum Thema Asyl. Er blickt mit Sorge in Richtung Frühjahr.

In den vergangenen Wochen haben etliche Gemeinden und Privatpersonen dem Landkreis Gebäude und Grundstücke angeboten, damit dort Geflüchtete untergebracht werden können. Die bestehenden Unterkünfte bieten kaum noch Platz. Landrat Thomas Eichinger will die Suche nach Gebäuden und Grundstücken daher weiter vorantreiben. Denn dass Asylsuchende in Sporthallen untergebracht werden, sieht er als letztes Mittel.

In einem Pressegespräch ging Thomas Eichinger auch auf das Thema Asyl ein. Aktuell kommen pro Monat rund 100 Geflüchtete im Landkreis an, die untergebracht werden müssen. Im Frühjahr, wenn sich aufgrund der Witterung wieder mehr Menschen nach Deutschland aufmachen, rechnet er mit einem Anstieg der Zugangszahlen. Und: Wer einmal in einer Unterkunft ist, kommt so schnell nicht wieder raus, denn der Wohnungsmarkt im Landkreis gibt nicht viel her. Damit dieser nicht auch für Einheimische komplett leer gefegt wird, sei es so wichtig, dass Asylsuchende alternativ in Containern oder ehemaligen Gewerbegebäuden (wie das Spielzeuggeschäft Tauscher im Landsberger Gewerbegebiet) leben können.

Einige Gemeinden bieten Alternativen zu Sporthallen an

Deswegen ist der Landkreis weiterhin auf der Suche nach Gebäuden und bebaubaren Grundstücken. Für den Notfall habe man fünf bis sechs gemeindliche Sporthallen ins Auge gefasst, in denen Geflüchtete vorübergehend einen Platz finden könnten. Gegen diese „Beschlagnahmung“ gab es wie berichtet vielerorts Widerstand. Einige Gemeinden boten Alternativen an. Die Gemeinde Reichling hat laut Landrat Eichinger allerdings ihre Alternative, die Alte Schule in Ludenhausen, wieder zurückgezogen. Deswegen setze der Landkreis dort wieder auf die Sporthalle als Standort.

Landrat Thomas Eichinger appelliert weiterhin an Gemeinden und Privatpersonen, Gebäude und Grundstücke für die Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung zu stellen. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Aktuell gibt es im Landkreis knapp über 100 Unterkünfte für Asylsuchende, von der ehemaligen Soccerhalle in Kaufering mit rund 300 Plätzen bis zu kleineren Häusern und Wohnungen. Die meisten Geflüchteten leben auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing. „Für die Bereitschaft der Penzinger, so viele Menschen aufzunehmen, bin ich sehr dankbar“, sagte der Landrat beim Pressegespräch.

Die kulturelle Mischung in Penzing kann laut Eichinger auch zu Problemen führen. Dessen sei man sich bewusst. Umso wichtiger sei es, die Menschen zu integrieren. Der Landkreis trete dabei nur als Koordinator auf, für die Integration seien Stadt, Märkte und Gemeinden zuständig. Gerade die vielen Ehrenamtlichen wären dafür verantwortlich, dass gut ein Drittel der Geflüchteten bereits gut integriert seien. Sie würden nicht nur dabei helfen, die Sprache zu erlernen und die Bürokratie zu bewältigen, sondern auch Arbeit und Wohnraum zu finden.

