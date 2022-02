Landkreis Landsberg

Landsberg: Das Sozialzentrum des BRK nimmt Gestalt an

Das neue Sozialzentrum des BRK-Kreisverbands Landsberg nimmt Formen an (von links): Maximilian Policzka (Projektmanager), Andreas Lehner (BRK-Kreisgeschäftsführer) und Daniela Kozinc (Pflegedienstleitung) auf der Baustelle.

Plus BRK-Chef Andreas Lehner gewährt Einblicke in die Baustelle im Landsberger Süden und in das Konzept der Tagespflege. Warum es im Haus eine „Bushaltestelle“ gibt.

Von Dominik Stenzel

Für das Landsberger BRK ist das neue Sozialzentrum an der Ehrenpreisstraße im Landsberger Süden ein wegweisendes Projekt. Der Rohbau steht, der Innenausbau läuft nun auf Hochtouren. Wegen Corona gibt es laut BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner dabei zwar Verzögerungen. Dennoch ist er zuversichtlich, dass die Tagespflege bereits in den Sommermonaten eröffnen kann. Das Konzept ist darauf ausgelegt, dass sich insbesondere demenzkranke Personen in den Räumlichkeiten wohlfühlen.

