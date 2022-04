Landsberg: Polizei kontrolliert Tuner-Szene und zieht Autos ein

Erneut nimmt die Polizei bei Landsberg die Tuner-Szene unter die Lupe. Mehrere Fahrer erhalten Anzeigen.

Laut Polizeibericht kontrollierten Beamtinnen und Beamte mehrerer Dienststellen am Freitag getunte Autos. Es gab diverse Beanstandungen. Sechs Fahrzeugführer, von denen fünf im Landkreis Landsberg leben, wurden wegen unzulässiger bzw. nicht eingetragener Veränderungen an den Fahrzeugen beanstandet. In zwei Fällen wurden die Fahrzeuge sichergestellt und werden einem Gutachter vorgeführt. Alle Fahrzeugführer müssen mit Anzeigen rechnen, so die Polizei. (lt).

