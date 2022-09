Landsberg: Radfahrer stürzt wegen Autofahrer - dieser flüchtet

Gleich zwei Radunfälle meldet die Polizei Landsberg. Sie sucht jetzt nach einem unbekannten Autofahrer, der sich aus dem Staub macht.

Laut Polizeibericht war ein 42 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag (15. September) gegen 10.30 Uhr in der Katharinenstraße in Landsberg unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein Pkw-Fahrer die Dominikus-Zimmermann-Straße und wollte auf die Katharinenstraße einfahren. Dabei wurde der vorfahrtsberechtigte Radfahrer übersehen. Der Radfahrer leitete eine Vollbremsung ein, weshalb er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Bislang gibt es keine Hinweise zum unbekannten Autofahrer. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen (Telefon 08191/932-0).

Der andere Unfall ereignete sich am Mittwoch (21. September) gegen 15 Uhr in der Hechenwanger Straße in Windach. Ein 13 Jahre alter Bub befuhr mit seinem Rad den Jubiläumsweg in Windach. An einer Einmündung galt für den 13-Jährigen "Vorfahrt achten", so die Polizei. Der 13-Jährige fuhr auf die Hechenwanger Straße ein, ohne die Vorfahrt einer 53-jährigen Autofahreirn zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Jugendlichen. Der 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (AZ)

