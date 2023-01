Landkreis Landsberg

Landsberg startet mit einem lauten Knall ins neue Jahr

Nach der Corona-Pause gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Landsberg wieder viel Feuerwerk.

Plus In Landsberg feiern viele Menschen in der Öffentlichkeit, es gibt ein riesiges Feuerwerk. Auch bei einer Silvesterparty in Stegen ist die Stimmung ausgelassen.

Von Dominik Stenzel

Gegen Mitternacht herrschte Silvester an der Karolinenbrücke in Landsberg großer Andrang. Nachdem es in diesem Jahr kein Böllerverbot mehr gegeben hatte, freuten sich viele Menschen nun besonders auf das Feuerwerk. Und sie wurden nicht enttäuscht: Unzählige abgeschossene Silvesterraketen ließen den Nachthimmel eine knappe halbe Stunde quasi ununterbrochen bunt aufleuchten. Bei einer Silvesterparty in Stegen standen unterdessen eher dröhnende Bässe im Vordergrund: Auf vier Areas bedienten DJs und Musiker in den Räumen der Alten Brauerei sämtliche Musikgeschmäcker. Unsere Redaktion war in der Nacht von Samstag auf Sonntag dort unterwegs, wo es richtig laut wurde.

