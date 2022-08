Landkreis Landsberg

vor 35 Min.

Landsberg: Weniger Notärzte, aber immer mehr Einsätze

Dr. Wolfgang Weisensee (rechts) möchte zwar weiterhin Einsätze als Notarzt fahren, das Amt des Obmanns am Standort Landsberg gibt er aber nach 20 Jahren auf. Sein Nachfolger ist Dr. Philip von der Borch.Dr. Wolfgang Weisensee (rechts) möchte zwar weiterhin Einsätze als Notarzt fahren, das Amt des Obmanns am Standort Landsberg gibt er aber nach 20 Jahren auf. Sein Nachfolger ist Dr. Philip von der Borch.

Plus Nach 20 Jahren hört Dr. Wolfgang Weisensee als Obmann der Notärzte am Standort Landsberg auf. Ein Nachfolger ist gefunden. Warum die Belastung höher wird.

Von Dominik Stenzel

Jahrelang koordinierte Dr. Wolfgang Weisensee als Obmann die Notärzte am Standort Landsberg. Nun will der 63-Jährige zwar weiter Einsätze fahren, das Ehrenamt gibt er aber an seinen Nachfolger Dr. Philip von der Borch ab. Unsere Redaktion hat sich mit den Medizinern zum Gespräch getroffen. Über einen Job, der viel Herzblut erfordert – und in dem es immer mehr Unwägbarkeiten gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen