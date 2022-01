Landsberg: Was das Landratsamt in Sachen Corona-Spaziergängen plant

Der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU) rechnet mit neuerlichen "Corona-Spaziergängen" am Montag. Es könnte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Per Allgemeinverfügung wollte das Landsberger Landratsamt unangemeldete Versammlungen im Landsberger Stadtkern am vergangenen Montagabend untersagen. Doch das Münchner Verwaltungsgericht setzte den Vollzug außer Kraft - neben einer Gegendemo fand damit auch ein unangemeldeter "Corona-Spaziergang" in der Innenstadt statt. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot alle Hände voll zu tun, um die Gruppierungen voneinander fernzuhalten (LT berichtete). Was das Landratsamt für die kommende Woche plant und wieso es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen könnte. Darüber gab der Landrat am Freitagvormittag in einem Pressegespräch Auskunft.

Momentan sei für kommenden Montag (31. Januar) eine Versammlung - wie schon in den vergangenen Wochen eine Gegendemo zu den "Corona-Spaziergängen" - in Landsberg angemeldet, sagt Thomas Eichinger ( CSU). "Wir wissen aber auch, dass es meistens unangemeldete Demos gibt und wir müssen mit diesen rechnen." Vor diesem Hintergrund seien im Landratsamt mehrere Varianten durchgesprochen worden. Auch die Organisatoren der angemeldeten Demo und die Polizei waren laut Eichinger dabei involviert gewesen. Es solle sichergestellt werden, dass eine "gewissen Fernhaltung" der beiden Gruppen gewährleistet sei.

Landrat Eichinger: Es wird erneut eine Allgemeinverfügung geben

"Am saubersten" wäre es laut Landrat Eichinger, wenn beide Gruppierungen auf verschiedenen Plätzen agierten. "Aber offenbar wollen sie ja ihre Positionen entsprechend den anderen auch zeigen." Thomas Eichinger geht davon aus, dass nach der jüngsten Entscheidung des Münchner Verwaltungsgerichts beide Versammlungen in der Landsberger Innenstadt stattfinden können. "Die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurde nicht gesehen. Wir können mit der Allgemeinverfügung nicht in dem Umfang, wie wir es in der vergangenen Woche vorgesehen hatten, Regelungen treffen." Es werde zwar erneut eine Allgemeinverfügung geben, die aber "sehr reduziert" sein werde.

In erster Linie müsse dabei auch im Interesse der Polizei gehandelt werden, die in den vergangenen Wochen einen "schweren Job" gehabt, aber dabei "großartige Arbeit" geleistet habe. Diese müsse dazu in der Lage sein, einen gewissen Abstand zwischen den beiden Gruppen sicherzustellen.

Wird der Landsberger Hauptplatz gesperrt?

Landrat Eichinger geht davon aus, dass es zu Verkehrsbehinderungen am Hauptplatz kommen könnte. Je nachdem, welche Variante letztlich gewählt werde, könnte es sogar sein, dass dieser am Montagabend für zwei Stunden gesperrt werden könnte.

Lesen Sie dazu auch

Mit den Organisatoren der Gegendemonstration seien in dieser Woche mehrere Gespräche geführt worden. "Da haben wir auch Ansprechpartner. Wir haben auch versucht, mit den sogenannten 'Spaziergängern' ins Gespräch zu kommen und haben Damen und Herren eingeladen. Sie haben aber keinen Kopf oder Vorsitzenden. Absprachen, die man trifft, sind so auch nicht umsetzbar in der Breite." Es sei "ein bisschen schwierig", mit einer nicht klar ansprechbaren Menge einen Kommunikationsversuch aufzubauen.

Eichinger stellte zudem klar: "Es ist keinesfalls so, dass wir oder die Polizei Demonstrationen auflösen können, nur weil sie unangemeldet sind. Das Recht gibt das nicht her." Eine solche Maßnahme wäre erst dann möglich, wenn es zu einer konkreten Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - beispielsweise in Form von Schlägereien - komme.