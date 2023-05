Landsberger wartet vergeblich auf Batterie und muss sein E-Auto abmelden

Plus Weil sich ein geforderter Batteriewechsel verzögert, darf Bernd Moritz seinen Hyundai nicht mehr fahren. Das Landratsamt Landsberg erklärt sein Vorgehen.

Seit eineinhalb Jahren ist Bernd Moritz aus Landsberg Besitzer eines Hyundai Kona. Fahren kann er mit dem Elektroauto momentan aber nicht. Infolge einer Rückrufaktion ist er dazu angehalten, zunächst die Batterie tauschen zu lassen, doch wegen Lieferschwierigkeiten ist das seit Monaten nicht möglich. Das Landsberger Landratsamt hat inzwischen den Betrieb untersagt, was Moritz verärgert. In einem Nachbarlandkreis werde anders mit dem Problem umgegangen, sagt er gegenüber unserer Redaktion.

Im Oktober 2021 habe er das Fahrzeug in einem Autohaus erworben, so Moritz. Im Kaufvertrag sei festgehalten worden, dass eine Rückrufaktion vorliege und er eine neue Batterie bekomme. Der aktuell verbaute Energiespeicher könnte nämlich Gefahr laufen zu überhitzen. Im vergangenen August sei Moritz dann vom Hersteller angeschrieben worden mit der Forderung, eine Werkstatt für den Batteriewechsel aufzusuchen. Dieser habe dann aber nicht durchgeführt werden können, da die Batterie nicht lieferbar sei. Die Fachwerkstatt habe stattdessen eine Reduzierung der Batterieleistung durchgeführt. "Somit besteht keine Gefahr mehr, dass die Batterie überhitzt", berichtet Moritz.