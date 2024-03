Landsbergs Sanitär- und Heizungsbetriebe tauschen sich aus

Trotz politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen bleiben die Betriebe optimistisch. Bei der Mitgliederversammlung ist das Heizungsgesetz Thema.

Die Innung Landsberg der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) hat kürzlich ihre Mitgliederversammlung im Restaurant Edelweiss in Kaufering abgehalten. Unter der Leitung von Obermeister Martin Ness versammelten sich laut einer Pressemitteilung Mitglieder der Innung, um in den Austausch miteinander zu treten und in die Zukunft zu blicken.

Die Versammlung begann mit einem Bericht des Obermeisters Martin Ness, der auf das Geschäftsjahr zurückblickte. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Präsentation von Dipl.-Ing. Jörg Schütz vom Fachverband Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern, der über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Fördermöglichkeiten informierte.

Die SHK-Innung Landsberg umfasst 45 Betriebe

Die SHK-Innung, die größte ihrer Art in der Kreishandwerkerschaft Landsberg, berichtete über einen Mitgliederstand von 45 Betrieben und eine Ausbildungsbilanz von 78 Lehrlingen in verschiedenen Jahrgängen. Trotz politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen, wie der rückläufigen Auftragslage im Neubau und dem Fachkräftemangel, bleibt die Innung laut der Pressemeldung optimistisch und engagiert sich stark in der Ausbildungsförderung sowie der Beratung ihrer Mitglieder zu aktuellen Gesetzgebungen.

Zudem wurde die Jahresrechnung für 2023 einstimmig genehmigt und die Rechnungsprüfer Josef Widmann und Christine Epp wurden erneut gewählt. Der Haushaltsplan für 2025 wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Der Austausch über Erfahrungen und Anregungen unterstrich der Pressemitteilung zufolge die Bedeutung der Innung als Plattform für die Stärkung des Handwerks und die Förderung des beruflichen Nachwuchses. Die Mitgliederversammlung endete mit einem Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen und Projekte. (AZ)

