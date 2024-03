Last-Minute-Eier: Hier finden Sie im Landkreis auch kurz vor knapp noch Ostereier

Von Christina Böltl - vor 33 Min.

Selbst am Karsamstag bieten zahlreiche Hofläden und Eierautomaten im gesamten Landkreis noch Ostereier an, oft sogar rund um die Uhr. Eine Auswahl finden sie hier.

Zu so einem Osterfest gehören viele Dinge. Vom Osterlamm, über die Osterkerze bis hin zur notwendigen Dekoration – die Vorbereitungen können ganz schön stressig werden. Da kann es schon mal passieren, dass man am Karsamstag plötzlich feststellt, dass das Wichtigste noch fehlt: die Ostereier. Und wer erst am Samstagabend aus den Osterferien zurückkommt, muss vielleicht kurzfristig noch Eier besorgen. Glücklicherweise gibt es in zahlreichen Hofläden und Verkaufsautomaten im Landkreis auch im letzten Moment noch Eier, oft rund um die Uhr. Und auch am Ostersonntag besteht für Kinder bei zwei Aktionen noch die Möglichkeit, Ostereier zu finden.

Der Biolandhof von Mathias Wechsler bietet selbst gefärbte Eier an – die kosten 50 Cent das Stück. Foto: Thorsten Jordan

Wir haben für Sie fast alle Wege zum Osterei aufgelistet:

In Landsberg bietet der Biolandhof Wechsler Selbstbedienung an der Eiergarage. Bunte Bio-Ostereier gibt es hier für 50 Cent, ungefärbte Eier für 45 Cent pro Stück.

