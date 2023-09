Lecker: Die besten Kürbis-Rezepte der Landsberger Redaktion

Plus Püriert, im Ofen oder in der Mikrowelle: Mit dem Herbst kommt die Lust auf Kürbisgerichte. Hier werden drei erprobte Rezepte vorgestellt.

Wenn man die Suchmaschine zum Herbstanfang befragt, spuckt sie als Datum den 23. September 2023 aus. Dann sind Tag und Nacht gleich lang. Neben dem kalendarischen Herbstanfang gibt es aber noch den gefühlten Moment, der den jahreszeitlichen Wechsel für einen persönlich einläutet. Für manche mag es der Anblick der ersten Stapel Lebkuchenherzen im Supermarkt oder das leere Freibadbecken sein, im Fall einer der Autorinnen war es eine Autofahrt Ende August. Es war regnerisch und der Himmel bewölkt, doch die großen und kleinen, bunt gesprenkelt oder leuchtend orangefarbenen Gewächse konnte man bereits von Weitem erkennen: Die Kürbis-Saison hatte augenscheinlich begonnen, und der Blinker war, ohne lange nachzudenken, gesetzt, um am Selbstbedienungsstand anzuhalten. Neben den bekannten Klassikern wie Hokkaido und Butternut sowie zahlreichen Zierkürbissen wurden in einer Kiste Mikrowellen-Kürbisse angeboten.

Sie fallen klein bis mittelgroß aus und haben ein "süßes, feine Maroni-Aroma", das für Ofengerichte und Süßspeisen geeignet sein soll. Doch vor allem das abgedruckte Rezept überzeugte: "Kürbisdeckel abschneiden. Kerne und das lose Fruchtfleisch mit einem Teelöffel entfernen. Schinken klein schneiden und mit Gorgonzola, Frischkäse, Salz und Pfeffer vermischen. Die Masse in den Kürbis füllen. Den Deckel wieder aufsetzen. Bei 800 Watt für ca. zehn Minuten in der Mikrowelle garen."