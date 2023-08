Legale Waffen im Landkreis Landsberg: Wie werden die Besitzer kontrolliert?

Plus Nach dem Dreifachmord von Langweid: Wie viele Waffen sind im Landkreis Landsberg registriert und wie steht es um das Waffenrecht?

Diese Nachricht schockierte: Ein 64-jähriger Mann aus der 9000-Einwohner-Ortschaft Langweid im Landkreis Augsburg soll mit einer Schusswaffe drei Personen getötet und zwei weitere schwer verletzt haben. Er ist Sportschütze und besitzt mehrere Waffen legal. Und so fragen sich auch viele Menschen im Landkreis Landsberg, wie sicher das Waffenrecht ist.

Nach Angaben des Landratsamts gibt es im Kreis Landsberg 11.012 registrierte Waffen. Dabei handelt es sich um Revolver, Pistolen, Gewehre, Flinten und kombinierte Langwaffen, mit denen Kugeln und Schrot verschossen werden. Außerdem gibt es sogenannte Perkussionswaffen, die in der Regel von Brauchtumsschützen verwendet werden und Druckluftwaffen für den Schießsport.