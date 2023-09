Landkreis Landsberg

Keine Stelle für Opfer sexualisierter Gewalt: Kritik an SOS-Kinderdorf

Die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Landsberg schloss Ende Juni. Nun gibt es Kritik am Träger.

Plus Seit Ende Juni gibt es im Kreis Landsberg keine Betreuungsstelle mehr für Opfer sexueller Gewalt. Die Kündigung des Vertrags durch den Träger sorgt für Verwunderung.

Ende Juni schloss im Landkreis Landsberg die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt – trotz zuletzt steigender Fallzahlen. SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech hatte den Kooperationsvertrag mit dem Landkreis zuvor kurzfristig gekündigt. Peter Rasch, Leiter des Jugendamts, kann das Vorgehen der Organisation nicht nachvollziehen.

Das Thema rückte aufgrund eines Antrags der Grünen-Fraktion auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. In dem Schreiben wird Landrat Thomas Eichinger ( CSU) beauftragt, sich umgehend mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege in Verbindung zu setzen: mit dem Ziel, eine mit einer Vollzeitstelle besetzte Fachberatung für Betroffene sexualisierter Gewalt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis einzurichten. Außerdem fordern die Grünen, dass der Landkreis eine eigene Beratungsstelle mit einer Vollzeitkraft einrichtet, sollte sich kein Träger finden.

