Leseraufruf: Fasten Sie, und wenn ja, wie?

Es ist Fastenzeit und für viele Menschen der Startschuss, um auf etwas zu verzichten. Ob Alkohol, Krapfen oder das Handy: Worauf wollen Sie bis Ostern verzichten?

Viele Menschen nutzen die traditionelle Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und der Karwoche, um gewissen Gewohnheiten zu entsagen. Manche stört womöglich die horrende Bildschirmzeit, die sie mit Laptop und Smartphone auf der Arbeit und in der Freizeit verbringen, gereizte Augen und steifer Nacken inklusive. Andere wollen nach ausgiebigem Krapfenkonsum fasten oder alkoholischen Getränken zeitweise abschwören, um eine schlankere Linie zurückzugewinnen oder den Körper zu entgiften.

Jetzt sind Sie dran! Erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche Fastengeschichte. Haben Sie ein Ritual, das Sie womöglich jedes Jahr zelebrieren? Hat Ihr Fasten spirituelle oder ganz pragmatische Gründe? Ein Wochenende in einem Schweigeseminar oder 40 Tage Rohkost-Diät: Wie lange dauert Ihre persönliche Fastenzeit an, und unter welchen Umständen? Und was wohl jene Menschen mit besonders ausgeprägtem Schweinehund brennend interessieren wird: Wie halten Sie die Disziplin aufrecht?

Teilen Sie uns Ihre Fastengeschichte mit

Also, schreiben Sie uns bis Mittwoch, 8. März, per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de mit dem Betreff „Fastengeschichte“. Gerne auch nur in Stichworten, mit einer Telefonnummer versehen, um einen Rückruf zu erhalten.

Und wozu das alles? Um unsere Leserinnen und Leser zu inspirieren – und apropos Disziplin: Eine Teilnahme wäre auch als Motivation, das eigene Fasten durchzuhalten, hilfreich. Denn gerne berichtet unsere Redaktion zum Abschluss, wie es Ihnen bei Ihrem Vorhaben ergangen ist. Inspiration ist schön und gut, materielle Motivation gibt es dennoch: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei Überraschungskörbe, passend zur Osterzeit.

Außerdem können Sie auf www.azol.de/landsberg bei unserer Umfrage auch schnell und einfach angeben, ob Sie in der Fastenzeit auf etwas verzichten oder nicht.

