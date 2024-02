Landkreis Landsberg

06:04 Uhr

Liebeskräuter als besonderes Geschenk am Valentinstag

Plus Roswitha Storhas aus Asch kennt sich mit Kräutern aus. Sie verrät, wie Brennnesseln in der Beziehung helfen können und was eine Liebesräucherung ist.

Die meisten Leute verschenken zum Valentinstag wohl Blumen, vielleicht auch Schokolade oder Schmuck. Ein besonderes Geschenk, auf das wohl nur die wenigstens kommen würden, sind hingegen Kräuter. Dabei können diese der Liebe direkt wieder ein bisschen Schwung geben, sagt Kräuterexpertin Roswitha Storhas. Die Phytotherapeutin aus Asch gibt Kurse zu Heilpflanzen und Kräutern und beschäftigt sich auch mit dem Thema Frauen- und Liebeskräuter. Inspiriert dazu wurde sie unter anderem von Hildegard von Bingen, die bereits im Mittelalter über den Zusammenhang von Kräutern und Sexualität schrieb.

„Brennnessel-Samen sind das Viagra des Allgäus“, meint Storhas. Sie hätte das selbst ausprobiert und könne die anregende Wirkung auf jeden Fall bestätigen. Die Wirksamkeit von Brennnesselkraut-Extrakt zur Linderung entzündungsbedingter Gelenkschmerzen konnte laut Recherchen unserer Redaktion in klinischen Studien teils bestätigt werden. Einen Teelöffel Brennnessel-Samen ins Müsli zu streuen sei aber auch so keine schlechte Idee, immerhin seien sie dank ihres hohen Gehalts an Vitamin E und Omega-6-Fettsäuren gesund. In größeren Mengen sollte man Brennnessel-Samen aber nicht essen, sagt Roswitha Storhas: „Sonst wird man selbst zu wepsig“.

