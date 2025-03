„Mächtige Klänge“: Internationales Orgelfestival in der Region Landsberg

Die majestätische Orgelmusik steht im Mittelpunkt des internationalen Festivals „Mächtige Klänge“, das in diesem Jahr zum ersten Mal zwischen Ammer, Amper und Lech stattfindet. Das Festival, das sich laut einer Pressemitteilung des Landratsamts der Faszination der Orgelmusik widmet, vereint hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, wie Cameron Carpenter und die Prager Symphoniker, und herausragende Instrumente in einer einzigartigen musikalischen Reihe mit mehr als 20 Konzerten.

Den Auftakt bildet ein Konzert am Sonntag, 6. April, in der Kirche St. Johann in Kaufering (17 Uhr) – der furiose Schlusspunkt wird am Samstag, 25. Oktober, in der Klosterkirche St. Ottilien (16 Uhr) gesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Schirmherr des Festivals ist Thomas Schwarzenberger, Bezirkstagspräsident von Oberbayern. Die Initiative für dieses Musikereignis geht auf den früheren Staatsminister Dr. Thomas Goppel aus Eresing zurück, während der Landkreis Landsberg, vertreten durch Landrat Thomas Eichinger, als Hauptkooperationspartner des Veranstalters „Festival e.V.“ fungiert. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen des renommierten Organisten und Dirigenten Johannes Skudlik, der bis 2023 Kantor an der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt war.

Die traditionsreiche Musiklandschaft der Region rückt in den Fokus

Das Festival wird laut der Pressemitteilung ein breites Spektrum an Orgelmusik präsentieren: von klassischen Meisterwerken über moderne Kompositionen hin zu überraschenden Klängen, die die Vielseitigkeit der Orgel eindrucksvoll unter Beweis stellen. Namhafte Organistinnen und Organisten, regionale Talente und innovative Künstlerpersönlichkeiten sollen dieses Event zu einem besonderen Erlebnis machen.

Das Orgelfestival „Mächtige Klänge zwischen Ammer, Amper und Lech“ versteht sich auch als kulturelles Ereignis, das die Region und ihre traditionsreiche Musiklandschaft in den Fokus rückt. Neben dem musikalischen Erlebnis werden auch punktuell Begleitprogramme zu den Konzerten angeboten. Weitere Informationen zu Konzertterminen, Künstlerinnen, Künstlern und Veranstaltungsorten sind abrufbar unter: www.landkreis-landsberg.de/das-orgelfestival. Die Internetseite wird fortlaufend aktualisiert. (AZ)