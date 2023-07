Mädchen sexuell belästigt? Polizei nimmt Mann im Kreis Landsberg fest

In einer Landkreisgemeinde soll ein 50-Jähriger die Tochter einer Mitbewohnerin angegrabscht haben. Am Dienstag wird er von der Polizei festgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus im mittleren Landkreis Landsberg ist am Dienstagmorgen ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, erfuhr eine 38-Jährige davon, dass ein 50-jähriger Mitbewohner ihre 14-jährige Tochter angegrabscht hatte. Das Mädchen wurde laut Polizei von dem Mann eingeschüchtert und vertraute sich erst jetzt der Mutter an. Als diese von der Tat erfuhr, verständigte sie die Polizeiinspektion Landsberg.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung, so die Polizei. (AZ)

