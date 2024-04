Maro startet Rettungsaktion in der Region

Die Genossenschaft startet eine große Selbstrettungsaktion in der Region. Schon jetzt soll es private Unterstützungszusagen von über einer Million Euro geben.

Die Maro-Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen hat rund einem Monat nach dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung eine große Hilfsaktion gestartet. Ziel ist dabei die Sammlung von zusätzlichem Kapital für eine langfristige Finanzierung der Wohnungsbaugenossenschaft. Die Genossenschaft ist unter anderem an einem neuen Quartier in Penzing beteiligt.

Maro will nach eigenen Angaben mit der Hilfsaktion erreichen, dass vor allem die im Bau befindlichen weiteren Projekte in Andechs, Wielenbach und Landsham fertiggestellt werden können. „Wie bei den anderen Maro-Einrichtungen auch geht es hier um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Familien und pflegebedürftige Menschen. Dieser wichtigen lokalen und regionalen Aufgaben wollen wir auch weiter nachkommen“, erklärt Inge Schmidt-Winkler, Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft.

Binnen weniger Tage über 1 Mio. EUR private Zusagen

Nach einem Aufruf an die Mitglieder der Genossenschaft sollen innerhalb weniger Tage private Unterstützungszusagen im Umfang von über einer Million Euro zusammengekommen sein - "ein sehr starkes Zeichen der Maro-Gemeinschaft", so Inge Schmidt-Winkler: "Dieser finanzielle Beitrag spielt eine wichtige Rolle bei der laufenden Erarbeitung eines Sanierungsplans im Zuge des Eigenverwaltungsverfahrens“.

In den nächsten Tagen wird zudem eine Website www.maro-retten.de eingerichtet, auf der es weitere Informationen gibt. Weitere Werbemaßnahmen in der Region seien gerade in der Vorbereitung, um möglichst viele Unterstützer zu mobilisieren, heißt es in der Pressemitteilung. "Wenn wir die Gelder mobilisieren können, dann sind wir in der Lage, die Baustellen zügig fertigzustellen, den Firmen ihre Ausstände zu bezahlen und den neuen Mietern schon in wenigen Monaten einen Mietvertrag zu offerieren“, fährt Schmidt-Winkler fort. (AZ)

Lesen Sie dazu auch