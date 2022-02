Mehr Unfälle, aber weniger Verletzte im Landkreis Landsberg

Plus Die Polizei legt die Verkehrsbilanz für das Jahr 2021 im Landkreis Landsberg vor. Es gibt erfreuliche Entwicklungen, aber nach wie vor beklagen die Ordnungshüter ein Problem.

Der landesweite Trend zeigt sich auch im Landkreis Landsberg: Im Jahr 2021 starben deutlich weniger Menschen im Straßenverkehr als in den Vorjahren. Zudem gab es auch deutlich weniger Verletzte. Das geht aus der nun veröffentlichten Verkehrsstatistik des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hervor. Allerdings gibt es auch ungute Entwicklungen.