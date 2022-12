Landkreis Landsberg

vor 48 Min.

Michael Kießling möchte für realistische Oppositionspolitik stehen

Plus Der Landsberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling gibt Einblicke in seine Arbeit in Berlin und zieht Bilanz nach einem Jahr Oppositionsarbeit.

Von Dominik Stenzel

Seit gut einem Jahr ist auf Bundesebene die Ampel aus SPD, Grünen und FDP im Amt. Mit dem Regierungswechsel rückte der Landsberger CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, der seit 2017 dem Parlament angehört, erstmals in die Opposition. Der 49-Jährige zieht nun Bilanz und gibt Einblicke in seine Arbeit in Berlin.

