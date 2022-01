Missbrauchsgutachten schockiert Pfarrer aus dem Kreis Landsberg

Plus Ein Gutachten zu Missbrauchsfällen im Erzbistum München sorgt für Aufsehen und belastet auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. Geistliche im Kreis Landsberg fordern nun Aufklärung – und finden deutliche Worte.

Ein neues Missbrauchsgutachten zum Erzbistum München sorgt momentan international für Aufsehen. Auch der aus Bayern stammende emeritierte Papst Benedikt XVI. wird in der Studie belastet. Pfarrer aus dem Landkreis Landsberg sind „fassungslos“ und sprechen von einer neuen Dimension. Die Kirche sehen sie als Institution in der Pflicht.