Mit dem Heißluftballon über den Landkreis Landsberg

Von Lisa Gilz - 06:01 Uhr

Daniel Hamadej aus Denklingen fährt seit acht Jahren mit dem Heißluftballon über die Region. Langweilig werde es dabei nie.

99 Luftballons sind es nicht, die zum Horizont aufsteigen. Aber ein einzelner gelber Ballon, den Daniel Hamadej mit Helium füllt und in den Himmel fliegen lässt. Immer höher treibt der gelbe Fleck, bis er kaum noch zu sehen ist. Hamadej gibt der Flug des kleinen Ballons die nötigen Informationen, die er braucht, um zu bestimmen, wo er mit seinem Heißluftballon starten kann.

Wer einen Heißluftballonflug bucht und denkt, mit dem Einsteigen wäre der eigene Teil der Arbeit getan, der irrt sich. Denn alleine könnte Hamadej seinen riesigen Ballon nicht in den Himmel bringen, selbst wenn sein Kollege Silvio Sabasch ihm als Bodenpersonal zur Seite steht. Der Ballon von Hamadej kann ihn selbst plus dreizehn weitere Passagiere tragen. Dementsprechend groß ist der Korb, den der Denklinger Pilot, an dem Nachmittag auf einer Wiese in der Nähe von Landsberg aus dem Anhänger zieht – mit Hilfe seiner Mitfahrerenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .