Mit den richtigen Anreizen versetzt der Wille Berge

Eine Landsbergerin hat die Distanz über 100 Kilometer beim Löwenmarsch in Cowboy-Stiefeln zurückgelegt: Erfolgreich, wenn auch mit Blasen an den Füßen. Total verrückt, aber auch beeindruckend und witzig, angesichts des Wetteinsatzes mit einem Freund. Der muss jetzt ein Jahr lang einen Hobby-Horsing-Kurs absolvieren – also das „Reiten“ mit einem Steckenpferd. Das wird den Freundeskreis dann sicher amüsieren. Es nicht das einzige Beispiel aus dem Landkreis Landsberg, bei dem man als Außenstehender zwischen Kopfschütteln und respektvoller Anerkennung schwankt.

Dabei kommt einem unter anderem Nicola Walde aus Weil in den Sinn. In 24 Stunden ist sie auf einer lediglich zwei Kilometer langen Teststrecke bei Aachen mit reiner Muskelkraft 1173 Kilometer gefahren und hat dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt. „Wer auf die Toilette geht, schafft den Rekord nicht“, sagte sie anschließend im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie hatte für den Bedarfsfall Windeln im Liegerad dabei. In die Kategorie könnte man auch Extremsportler wie Läufer Ingo Kruck packen, der jüngst startete, mit dem Ziel, 1307 Kilometer in weniger als 21 Tagen im Skanden-Gebirge zwischen Schweden und Norwegen zurückzulegen, auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen nicht klappte.

Erpftinger Grundschullehrerin startet beim Landsberger Stadtlauf in Hühnerkostüm

Auch beim Landsberger Stadtlauf im vergangenen Jahr gab es Teilnehmende, denen die sportliche Herausforderung allein offenbar nicht genügte. Eine Grundschullehrerin aus Erpfting schlüpfte beispielsweise in ein wollig warmes Hühnerkostüm und rannte erst 800 Meter und dann noch die 2000 Meter mit ihren damaligen Zweitklässlern. Auf die Frage nach dem Warum sagte sie: „Es ist im Unterricht Thema. Wir züchten gerade Hühner. In der Rolle bin ich so drin, dass ich jetzt in dem Kostüm laufe.“

Die Beispiele zeigen: Es braucht nur die richtige Motivation, dann kann man (fast) alles schaffen.