Mobile Retter sind seit einem Jahr im Kreis Landsberg aktiv

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Das Projekt Mobile Retter ergänzt die Rettungskette im Landkreis Landsberg seit einem Jahr entscheidend: Ehrenamtliche, qualifizierte Mobile Retter in der Nähe eines Notfalls werden über eine App alarmiert und leisten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintrifft.

„Wir sind stolz darauf, was unsere mittlerweile fast 500 aktiven Mobilen Retter in diesem einen Jahr geleistet haben. Im Schnitt sind Mobile Retter innerhalb von 2:04 Minuten am Einsatzort und haben in knapp 200 Einsätzen dazu beigetragen, Menschenleben zu retten“, wird Landrat Thomas Eichinger (CSU) in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Rettungskette wird dadurch gestärkt, ohne in die Struktur des Rettungsdienstes einzugreifen. Wir danken allen Beteiligten für ihren großartigen Einsatz.“

Mobile Retter sind oft schneller als der Rettungsdienst am Notfallort

Geht ein Notruf mit der Meldung Herz-Kreislauf-Stillstand oder Bewusstlosigkeit in der Rettungsleitstelle (112) ein, lösen die Disponenten neben dem Alarm für den Rettungsdienst auch eine Alarmierung der Mobilen Retter über die Mobile-Retter-App aus. Das System ortet registrierte Ersthelfende im unmittelbaren Umkreis des Einsatzortes und sendet eine Anfrage auf ihr Smartphone. So können Mobile Retter sehr oft schneller als der Rettungsdienst am Notfallort sein und bis zu dessen Eintreffen bereits qualifizierte lebensrettende Maßnahmen einleiten, die gerade in den ersten Minuten entscheidend sind.

Die Initiative lebt von den Menschen, die sich dafür engagieren, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Erst mit ehrenamtlichen Ersthelfenden und ihrem Engagement entsteht demnach ein flächendeckendes Netz zur Rettung von Menschenleben. Jede Person, die über eine rettungsdienstliche oder medizinische Ausbildung verfügt, aus der Gesundheits- oder Krankenpflege kommt oder Mitglied einer Hilfsorganisation und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich als ehrenamtlicher Mobiler Retter anmelden. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet unter www.mobile-retter.org/regionen/landkreislandsberg-am-lech. (AZ)