Motorradfahrer wird bei Unfall bei Scheuring schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß wird ein Motorradfahrer mit Motorrad 35 Meter weit in ein Feld geschleudert. Er wird mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagmittag befuhr ein 49-jähriger Motorradfahrer die Verbindungsstraße von Scheuring zur Staatsstraße St 2027 („Panzerstraße“). Vor ihm fuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer in gleicher Richtung. Der Motorradfahrer setzte mit etwa 100 Stundenkilometern zum Überholen des Pkw an. Im letzten Moment erkannte er, dass der Pkw nach links blinkte und in einen Feldweg abbog. Der Motorradfahrer schaffte es laut Polizeibericht nicht mehr seine Geschwindigkeit wesentlich zu verringern und stieß gegen die vordere Seite des Pkw. Dabei wurde er zusammen mit seinem Kraftrad über 35 Meter weit geschleudert und landete in einem Getreidefeld. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Kradfahrers wurde ein Hubschrauber zum Transport in eine Klinik benötigt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt 25.000 Euro.

Das Motorrad beim Abtransport. Foto: Christian Rudnik

Am Samstagmorgen befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße von Kaufering Richtung Landsberg. Höhe der Auffahrt zur A96 kam er aus unbekanntem Grunde auf die linke Gegenfahrbahn und von dort von der Straße ab. Dabei kollidierte er frontal mit einem Baum zwischen einem Rad- und Gehweg und der Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt ins Klinikum Landsberg gebracht. Der 79-Jährige war nicht alkoholisiert oder erkrankt. Er gefährdete niemanden. Warum er die Herrschaft über seinen Pkw verlor, ist nicht bekannt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro. (AZ)