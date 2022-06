Landsberg: Müllcontainerplätze werden künftig überwacht

Der Landkreis Landsberg geht gegen Müllsünder in Landsberg vor. Wer erwischt wird, dem droht ein Bußgeldverfahren.

Müllablagerungen und Verschmutzungen an den frei zugänglichen Containerplätzen sind verboten, verursachen Kosten und wirken sich negativ auf das Erscheinungsbild der Containerplätze aus, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Hausmüll, Sperrmüll, Lebensmittelabfälle, alte Elektrogeräte, Altreifen – all diese Dinge würden von Müllsündern neben den Containern abgestellt. Dazu kämen oft noch Kartons, die eigentlich in die Sammelbehälter gehören.

Bei dieser Art der Abfallentsorgung handelt es sich laut Landratsamt um eine Ordnungswidrigkeit, bei gefährlichen Abfällen um eine Straftat. Diese rücksichtslose Handlungsweise berge Risiken für Menschen und Tiere. Die Säcke werden nachts von Tieren aufgerissen, Kinder nutzen die oft nicht ungefährlichen Abfälle als Spielzeug. Der Landkreis lässt die Containerplätze bis zu einmal täglich reinigen, um diesen Gefahren vorzubeugen. Dies verursache zusätzliche Kosten für den Landkreis.

"Rücksichtloses und egoistisches Handeln"

"Um dieses rücksichtslose und egoistische Handeln einzudämmern, wird der Landkreis in den nächsten Wochen die Plätze im Stadtgebiet Landsberg verstärkt von einem privaten Sicherheitsdienst bewachen lassen und bei Bedarf Bußgeldverfahren einleiten", heißt es in der Pressemeldung.

An den Containerplätzen kann entweder ausschließlich Behälterglas, getrennt nach den Farben weiß, braun und grün entsorgt werden oder zusätzlich auch Papier und Pappe. Das Abstellen jeglicher Gegenstände neben den Containern ist verboten. Die Einwurfzeiten ausschließlich werktags von 7 bis 19 Uhr sind aus Rücksicht auf die Anwohner ebenfalls unbedingt einzuhalten. Bei Fragen steht die Abfallberatung unter Tel. 08191/129-1481 zur Verfügung. (lt)

