Mutwillig beschädigte Autos im Kreis Landsberg: Gibt es einen Zusammenhang?

Die Polizei Landsberg meldet in den vergangenen Tagen immer wieder mutwillig beschädigte Autos. Ist ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen denkbar?

Im Pressebericht der Landsberger Polizei war zuletzt des Öfteren von Fahrzeugen die Rede, die offenbar mutwillig beschädigt wurden. So entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, nachdem eine unbekannte Person in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt acht an der Alten Bergstraße und der Malteserstraße geparkte Pkw zerkratzt hatte. Von Freitag auf Samstag hatten es Unbekannte dann auf zwei Fahrzeuge in einer Sammeltiefgarage an der Waitzinger Wiese abgesehen – der Sachschaden: mehr als 10.000 Euro. Ist ein Zusammenhang denkbar? Und wie hoch sind die Chancen, dass solche Fälle aufgeklärt werden? Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgefragt.

In der vergangenen Woche wurden beispielsweise auch Autos auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in Landsberg und im Bereich der Donnersbergstraße in Kaufering erheblich zerkratzt. "Zwischen den einzelnen Fällen sehen wir keinen Zusammenhang", sagt Markus Fischer, Sprecher der Polizeiinspektion Landsberg, und verweist darauf, dass sich die Vorfälle zerstreut an verschiedenen Örtlichkeiten zugetragen hätten.

In allen Fällen wurden Zeugenaufrufe gestartet – Hinweise werden unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegengenommen. Die Polizei sei bei solchen Delikten darauf angewiesen. "Wenn es keine Zeugen gibt, wird es eng", sagt Markus Fischer. Unter Umständen könnten auch Aufzeichnungen von Kameras ausgewertet werden. "Ganz selten kommt es vor, dass sich die Verursacher auf eigene Initiative hin melden", so Fischer.

