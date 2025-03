MVV-Beitritt: In den Zügen gibt es Probleme mit den Schülertickets

Seit Jahresbeginn gehört der Landkreis Landsberg dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) an. Nun erhält das Landratsamt laut einer Pressemitteilung vermehrt Meldungen von Eltern und Schülern, dass das MVV-Schülerticket (365-Euro-Ticket) bei Fahrkartenkontrollen in den Regionalzügen durch das Zugbegleitpersonal nicht ausgelesen werden kann.

Dieses Problem ist laut Landratsamt bereits über den MVV an die Deutsche Bahn (DB) weitergeleitet worden und wird dort derzeit bearbeitet. Nach Rücksprache mit dem MVV sollen sich Betroffene per E-Mail an oepnv@lra-ll.bayern.de wenden, mit folgenden Angaben:

Strafzettel über das erhöhte Beförderungsentgelt

Name und Adresse des Kindes

Nummer der Chipkarte

Datum und Uhrzeit

Diese Daten werden über den MVV an die Deutsche Bahn weitergeleitet, um eine Löschung des erhöhten Beförderungsentgelts zu beantragen, so das Landratsamt. Zudem empfiehlt der MVV, auf keinen Fall Zahlungen über das erhöhte Beförderungsentgelt im Zug zu leisten. Denn in diesem Fall könne keine Rückerstattung geleistet werden. Das Landratsamt bittet zu beachten, dass bei vergessenem Ticket, das erst nachträglich vorgelegt werden kann, immer eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro zu leisten ist. (AZ)