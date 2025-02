MVV-Beitritt: Wenn die Busfahrt zur Schule plötzlich mehr als doppelt so teuer ist

Mit dem Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) haben sich im Kreis Landsberg die Tarife im ÖPNV geändert. Und zwar auch im Schulverkehr: Manche Eltern, für deren Kinder die Kosten für das 365-Euro-Ticket nicht erstattet werden, kritisieren, dass preiswerte Alternativen zu dem Jahresticket fehlen. So bemängelt ein Vater aus Dießen, dass Einzelfahrten im Ort nun doppelt so teuer sind wie zuvor. Gegenüber unserer Redaktion bezieht der Verkehrsverbund Stellung.

Junge Menschen in einer Schulausbildung sowie Auszubildende erhalten durch den Beitritt des Landkreises zum MVV mit dem 365-Euro-Ticket ein „kostengünstiges Angebot“, heißt es auf der Internetseite des Landsberger Landratsamts. Für umgerechnet einen Euro pro Tag könnten sie alle MVV-Verkehrsmittel im gesamten Verbundgebiet nutzen – und das auch in ihrer Freizeit. Einen Anspruch auf Kostenerstattung besteht bei Schülerinnen und Schülern der ersten bis vierten Jahrgangsstufe, wenn der Schulweg länger als zwei Kilometer ist. Ab der fünften Jahrgangsstufe muss der Schulweg länger als drei Kilometer sein.

In Dießen ist die Einzelfahrt nun mehr als doppelt so teuer

Zwei von Eric Weimers Kindern besuchen das Ammersee-Gymnasium (ASG) in Dießen. Ihr Schulweg innerhalb der Marktgemeinde – nach Hause geht es mit dem schweren Schulranzen den Berg hinauf – ist knapp unter drei Kilometer lang. Damit wird das 365-Euro-Ticket nicht erstattet. In den Sommermonaten seien seine Kinder ohnehin mit dem Fahrrad unterwegs, so Weimer. Eigentlich würden sich Einzelfahrten anbieten, um flexibel je nach Wetterlage entscheiden zu können. Doch die sind nun mehr als doppelt so teuer und kosten 1,78 Euro – vor dem MVV-Beitritt waren es laut Weimer 80 Cent. „Meine absurde Lösung ist, morgens auf dem Arbeitsweg mit dem eigenen Auto nun einen Umweg in Kauf zu nehmen und meine zwei Kinder zum ASG zu fahren“, sagt der Dießener. „Die Kosten sind günstiger, aber umwelttechnisch, und für den Ort Dießen verkehrspolitisch, ist das eine Katastrophe.“ Als zu teuer erachtet Weimer auch Monatskarten für die Wintermonate (laut seinen Angaben 47 Euro pro Kind).

Auch in Kaufering seien mehrere Familien frustriert, die die Kosten für das 365-Euro-Ticket nicht erstattet bekommen, sagt ein Vater, der anonym bleiben möchte. „Es fehlen die Alternativen.“ Er verweist ebenfalls darauf, dass Monatskarten nun deutlich mehr kosteten als zuvor und sich die Einzelfahrten summierten: „Es ist nach dem MVV-Beitritt nicht alles positiv – im Gegenteil“, sagt der Mann. Für Schüler und Rentner sei der ÖPNV teurer geworden, so sein Eindruck.

Das 365-Euro-Ticket wurde am 1. August 2020 von der Bayerischen Staatsregierung in allen großen bayerischen Verkehrsverbünden eingeführt. Derzeit stelle es das günstigste Ticket im Ausbildungstarif im MVV dar, sagt Sonja Schneider, Pressesprecherin des MVV. Daneben könnten auch weiterhin Wochen- und Monatskarten im Ausbildungstarif gekauft werden, die Preise finden sich auf der Internetseite des MVV. Für Kinder, die zum Beispiel nur an einzelnen Tagen bei schlechtem Wetter mit Bus oder der Bahn zur Schule fahren, sei die Streifenkarte eine Option. Für Busfahrten innerhalb eines Gemeindegebiets ist Schneiders Angaben zufolge ein Streifen zu entwerten (derzeit 1,78 Euro). Kinder bis 14 Jahre müssten grundsätzlich nur einen Streifen auf der Streifenkarte für Erwachsene stempeln – unabhängig davon, wie weit sie innerhalb des MVV-Gebiets fahren.

Tarifänderungen beschließen die Gesellschafter

„Leider hat der MVV keinen Einfluss darauf, ob Kinder unter die Schulwegkostenfreiheit fallen oder nicht“, so die MVV-Sprecherin weiter. „Diese Vorgabe trifft der Gesetzgeber, daran hat der MVV-Beitritt nichts geändert und dies gilt so auch im MVV-Altgebiet.“ Preisanpassungen auf lokaler Ebene sind generell keine Option. Der MVV-Tarif sei im gesamten Verbundgebiet einheitlich, betont die Sprecherin des MVV. Dementsprechend sind, so Schneider, Anpassungen auf Landkreisebene – etwa lokale Stadttarife – nicht möglich und würden dem Gedanken eines einheitlichen Tarifsystems widersprechen. „Tarifänderungen können in der Gesellschafterversammlung von den MVV-Gesellschaftern gemeinsam beschlossen werden, also von den MVV-Verbundlandkreisen, der Landeshauptstadt München und dem Freistaat Bayern.“

Der Landkreis Landsberg gehört seit dem 1. Januar dem MVV an. Nach den ersten fünf Wochen fällt das Fazit vonseiten des Verkehrsverbunds positiv aus: „Die Umstellung hat in Summe sehr gut geklappt. Die Fahrgastinformation ist überall, wo es möglich ist, digital, der Vertrieb funktioniert, in unserem Kundendialog sind kaum Fragen aufgekommen, es gibt positive Rückmeldungen der Einwohnerinnen und Einwohner“, sagt MVV-Geschäftsführer Dr. Bernd Rosenbusch. Da im Dezember nicht alle Fahrpläne im neuen MVV-Design ausgehängt werden konnten, werden diese nun sukzessive von den Busunternehmen ausgetauscht.

Im Landratsamt gehen vereinzelt Beschwerden ein

Im Landratsamt gingen aktuell vereinzelt Beschwerden ein, sagt Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamts. Und diese bezögen sich – wie im Falle der Schülerbeförderung – meist auf Einzelfahrten innerhalb der Kommunen: insbesondere in Kaufering, Dießen oder Landsberg. Für Seniorinnen und Senioren hat das Landratsamt unlängst eine Info-Fragestunde veranstaltet. Rund 30 Personen seien dabei gewesen, so Müller. „Jede Anfrage war ein bisschen anders.“ Dem Landratsamt sei es ein Anliegen, das direkte Gespräch zu suchen. Am Donnerstag, 20. Februar, wird es im Sitzungssaal des Landratsamts ab 10 Uhr aufgrund der großen Nachfrage eine weitere Info-Fragestunde für Senioren geben. Eine Anmeldung ist erforderlich und telefonisch unter 08191/1291504 oder 08191/1291659 sowie per E-Mail an oepnv@lra-ll.bayern.de möglich.

Verbesserungen nach dem MVV-Beitritt sieht Bruder Wunibald Wörle aus der Erzabtei St. Ottilien. „Die Anbindung von Sankt Ottilien an den MVV ist für die kurze Strecke nach Geltendorf ein großer Fortschritt. Das Lösen einer zusätzlichen Fahrkarte der Bahn entfällt“, schreibt er in einer E-Mail an unsere Redaktion.