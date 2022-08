Nach Brandanschlag: BRB-Züge fallen im Landkreis Landsberg teilweise aus

Nach einem Brandanschlag in Mering gibt es massive Probleme im Zugverkehr in der gesamten Region. Auch im Landkreis Landsberg hat das Auswirkungen auf die Bayerische Regiobahn.

Behinderungen im Bahnververkehr: Seit der Nacht auf Montag (1. August) kommt es im gesamten Stellbereich Mammendorf-Mering und zwischen Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) und der Überleitstelle Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) in beiden Richtungen zu Signalausfällen und Rotausleuchtungen. Ursache ist laut DB Netz AG ein Vandalismusschaden in Form eines Brandanschlags. Das bedeutet, dass im Netz Ammersee-Altmühltal der Bayerischen Regiobahn ( BRB) auf dem Streckenabschnitt zwischen Augsburg und Weilheim bis Dienstag, 9. August, mit großen Verspätungen und teilweise auch Zugausfällen zu rechnen ist. Das teilte die BRB am Montagnachmittag mit.

Der Fernverkehr der DB fährt ebenfalls auf diesem gestörten Streckenabschnitt, andere Bahnen werden über Ingolstadt umgeleitet und deshalb kommt es zwischen Ingolstadt und Augsburg ebenfalls zu Verspätungen, da dort mehr Züge als gewöhnlich auf der Strecke unterwegs sind. (AZ)

