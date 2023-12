Landkreis Landsberg

17:30 Uhr

Nach dem Wintereinbruch werden die Straßen zur Herausforderung

Wegen der beengten Verkehrsverhältnisse aufgrund der Schneemassen ist die Müllabfuhr (am Montag in Dießen) derzeit eine besondere Herausforderung.

Plus Im Landkreis Landsberg türmt sich der Schnee an Straßen und auf Plätzen. Das sorgt für Schwierigkeiten im Berufs- und Schulverkehr. Das ist die Lage am Montag.

Von , Gerald Modlinger und Thomas Wunder Lisa Gilz , Gerald Modlinger und Thomas Wunder

Auch am Montag hatte der Winter den Landkreis Landsberg fest im Griff. Nach den heftigen Schneefällen am Freitag und Samstag startete das Berufs- und Schulleben unter erschwerten Bedingungen, Verspätungen waren an der Tagesordnung. Wer konnte, blieb zu Hause. Die Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte konnten das nicht. Anders als im benachbarten Landkreis Starnberg fand zwischen Ammersee und Lech Unterricht statt. Gerade für die Busunternehmen waren die engen und verschneiten Straßen eine Herausforderung.

Am Sonntag hatte sich eine Koordinationsgruppe aus Vertretern des Landratsamts und des Schulamts über die Frage abgestimmt, ob am Montag der Unterricht wie gewohnt stattfindet. „Wir waren auch mit den Kollegen im Landkreis Starnberg in Kontakt", sagt Wolfgang Müller, der Sprecher des Landratsamts Landsberg. Dort sei die Schule in erster Linie ausgefallen, weil viele Schülerinnen und Schüler in Zügen und S-Bahnen zum Unterricht kämen. Busunternehmer Klaus Schneider aus Landsberg kann die Entscheidung des Landratsamts nicht nachvollziehen und kritisiert, dass er und seine Kollegen im Vorfeld nicht eingebunden worden seien. Zwar seien Staats- und Kreisstraßen geräumt gewesen, doch gerade in Dörfern und auf kleineren Landstraßen sei ein Durchkommen mit Bussen nur schwer möglich gewesen.

