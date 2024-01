Nach den Bauernprotesten ermittelt die Polizei in acht Fällen

Plus Die Protestaktionen im Landkreis laufen weitgehend störungsfrei ab. Welche Bilanz Polizei, Landratsamt und Bauernverband ziehen.

Eine Woche lang protestierten die Landwirte ab dem 8. Januar deutschlandweit gegen die Sparpläne der Ampel-regierung. Im Landkreis Landsberg startete zum Auftakt etwa ein Konvoi zu einer zentralen Kundgebung in München, es gab Mahnwachen, aber auch (nicht angemeldete) Blockaden wichtiger Verkehrsachsen. Gegenüber unserer Redaktion zieht die Polizei Bilanz.

„Allgemein lässt sich sagen, dass der Schutzbereich des Versammlungsgrundrechts gegebenenfalls zunächst einer Rechtswidrigkeit bestimmter Handlungen entgegensteht“, sagt Andreas Aichele von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Bei den meisten Aktionen hätten die Versammlungsteilnehmer den polizeilichen Weisungen Folge geleistet. Im Bereich des Landkreises Landsberg wurden laut Aichele insgesamt neun während der Protestwoche zwischen dem 8. und dem 14. Januar durchgeführte Aktionen polizeilich bekannt. Vier davon seien nicht angemeldet gewesen.