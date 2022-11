Nachruf: Trauer um den Holocaust-Zeitzeugen Peter Gardosch

Peter Gardosch war im KZ-Außenlager Kaufering III und überlebte den Holocaust. Ein Dokumentarfilm erinnert an sein Leben.

Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten und der Verein Gedenken in Kaufering trauern um Peter Johann Gardosch. Der Holocaust-Überlebende, der unter anderem im KZ-Außenlager Kaufering III. inhaftiert war, ist am Mittwoch, 16. November, im Alter von 92 Jahren in der Nähe von Berlin verstorben.

Peter Johann Gardosch wurde am 8. November 1930 in Neumarkt am Miresch in Siebenbürgen, Ungarn, als Sohn einer gutbürgerlichen jüdischen Familie geboren. Im Juni 1944, nach dem Einmarsch der Deutschen, wurde die Familie nach Auschwitz deportiert, wo ein Großteil der Familienmitglieder ermordet wurde. Der damals erst 13-jährige Gardosch entkam der Selektion, weil er den pelzgefütterten Mantel seines Großvaters trug und darin älter aussah. Er und sein Vater verbrachten 19 Tage in Auschwitz. Beiden drohte angesichts der geringen Essensrationen der Hungertod, weshalb sie eine freiwillige Meldung zu einem anderen Arbeitskommando riskierten. Sie wurden nach "Kaufering III" gebracht, einem Außenlager des KZ Dachau. Die Arbeit in den Kauferinger Lagern war mörderisch: Für die Rüstungsindustrie mussten Straßen, Panzergräben oder Bunker gebaut werden. Die meisten Häftlinge überlebten diese Tortur nur wenige Wochen. Ein SS-Mann wählte den jungen Gardosch zu seinem Gehilfen, weil er Deutsch sprach. Das schützte ihn vor der schwersten Arbeit und rettete ihm – seiner eigenen Einschätzung nach – wahrscheinlich das Leben.

Peter Gardosch vor dem Todesmarschmahnmal am Bahnhof in Kaufering. Foto: Max Kronawitter

Die spätere Lagerevakuierung und den Todesmarsch nutzen Gardosch und sein Vater zur Flucht. Bis zur Befreiung wurden sie im Kloster in Fürstenfeldbruck versteckt. Nach dem Krieg kehrte er zunächst nach Ungarn zurück, wanderte 1963 dann nach Israel aus und kam zuletzt wieder nach Deutschland, wo er studierte und seine berufliche Karriere machte. Erst spät in seinem Leben begann Gardosch über seine Erlebnisse während der Nazizeit zu sprechen und Bücher dazu zu veröffentlichen: "Die Wiedergutmachung" (2011) und "Mit 13 durch die Hölle" (2019). Über viele Jahre stand er als Zeitzeuge zur Verfügung und erzählte – auch digital – von seinen Erinnerungen und Erfahrungen und war ein streitbarer Kämpfer gegen den Antisemitismus. Über viele Jahre sprach er mit zahlreichen Jugendlichen als Zeitzeuge über die Deportation – vor allem kam er immer wieder in den Landkreis Landsberg. Noch im vergangenen März trafen einige Mitglieder des Vereins Gedenken in Kaufering Peter Gardosch für ein Interview.

Zur Filmpremiere wollte er nach Landsberg kommen

Zuletzt hatte der Filmemacher Max Kronawitter Peter Gardosch begleitet und mit ihm die Orte seines Lebens in Rumänien, Polen, Israel und Deutschland besucht. In der 90-minütigen Dokumentation "Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin" lässt der 92-Jährige sein Leben noch einmal Revue passieren. "Seine ergreifende Schilderung ist ein Brückenschlag, ein klares Bekenntnis zu einem neuen Deutschland, das ihm zur Heimat geworden ist", sagt Max Kronawitter. Gardosch habe sich sehr auf die Premiere seines Filmes gefreut. In einer Woche sollte der Dokumentarfilm in seinem Beisein an den für ihn so wichtigen Orten, Landsberg und Fürstenfeldbruck gezeigt werden. Nun wird ihn seine Frau Ramona und womöglich auch sein Sohn Peter vertreten. "Die Premiere wird so zu einer Art Trauerfeier für einen der letzten Zeitzeugen der Shoah", sagt Filmemacher Kronawitter.

Stiftungsdirektor Karl Freller äußerte sich betroffen zur Todesnachricht, die der Verein Gedenken in Kaufering veröffentlichte: "Wir haben einen weiteren wichtigen Zeitzeugen und engagierten Unterstützer verloren." Peter Johann Gardosch hat durch sein unermüdliches Wirken viel für die Erinnerung getan.

Die Vorpremiere des Films "Das bewegende Leben des Peter Gardosch – Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin" wird am Freitag, 25. November, ab 15 Uhr, im Olympia-Filmtheater in Landsberg zu sehen sein.