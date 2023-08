Landkreis Landsberg

Nachtleben in der Region: Was ist für die unter 16-Jährigen geboten?

Die Teenagerinnen Emilia, 14, Aaliyah, 15, Carina, 15, Sophie, 14, und Alex, 14, (von links) wünschen sich mehr Angebot für Jugendliche in Landsberg,

Plus Zu alt für den Spielplatz, zu jung für die Disco. 14- und 15-Jährige aus Landsberg wünschen sich geeignetere Treffpunkte für ihre Altersgruppe.

Von Sandy Kesner, Sandy Kesner, Vanessa Polednia

Freundschaften beginnen nur selten mit einem Urknall. Doch für Emilia, Aaliyah, Carina, Sophie und Alex fing ihre so richtig im Landsberger Jugendzentrum an – genauer gesagt vergangenen Winter auf einer „Juze-Party". Die fünf Jugendlichen aus Landsberg sind zwischen 14 und 15 Jahre alt, besuchen verschiedene Klassen der Johann-Winklhofer-Realschule und sind enttäuscht. Letzteres erklären sie gegenüber unserer Redaktion genauer.

„Ich finde, man kann mehr für uns Jugendliche machen. Mehr Möglichkeiten, mehr Attraktionen, das fehlt einfach“, startet Carina. „Vieles wiederholt sich, dass man sich immer wieder in der Stadt trifft – nur mit anderen Leuten“, ergänzt Freundin Aaliyah. „Irgendwann wird es langweilig“, fasst Emilia zusammen. Und „manchmal will man doch in größere Städte wie Augsburg“, sagt Sophie.

