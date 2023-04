Landkreis Landsberg

03.04.2023

Nachwuchskräfte in den "Grünen Berufen" messen sich in Landsberg

Plus Der Bezirksentscheid des Berufswettbewerbs der Deutschen Landjugend findet in Landsberg statt. Ganz unterschiedliche Fertigkeiten sind dabei gefragt.

Von Romi Löbhard

Allgemeinbildung, Kommunikationsfähigkeit, Kenntnisse in der Berufstheorie, technisches Know-how, handwerkliches Können – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Berufswettbewerb der deutschen Landjugend hatten ganz schön was zu tun beim Bezirksentscheid für Schwaben und Oberbayern auf dem Gelände der Landmaschinenschule in Landsberg. Der normalerweise alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb konnte nach einer pandemiebedingten Pause heuer wieder über die Bühne gehen.

Das diesjährige Motto „Mit Herz und Hand – smart fürs Land“ soll die „Grünen Berufe“ bei Berufsanfängern in den Fokus rücken, ist der Wunsch der ausrichtenden Bauernverbände. Das hat offenbar bereits vorher gegriffen, denn allein in Bayern waren 2000 Aus- und Fortzubildende bei den Kreisentscheiden dabei. Der Bezirksentscheid in Landsberg war bereits die zweite Stufe. 28 landwirtschaftliche Lehrlinge – 21 davon traten an – und fünf Zweierteams bestehend aus Meisteranwärtern hatten sich dafür qualifiziert. Der Tag begann mit Theorie. Anschließend hieß es Vortrag vorbereiten und halten.

