Nadelprobe: Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum

Alle Jahre wieder gehört ein Christbaum zur Weihnacht wie das Fest zur Familie. Unsere Redaktion hat sich rund um Landsberg auf die Suche nach dem perfekten Baum gemacht. Ob künstlich, klassisch, im Topf oder selbst gefällt: Ob der „richtige“ Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht, darüber gehen die Meinungen auseinander.