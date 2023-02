Der Faschingsflohmarkt in Rott ist närrisch und nachhaltig

Plus Zum achten Mal können Sparfüchse und Umweltbewusste für kleines Geld ausgefallene Kostüme auf dem Faschingsflohmarkt in Rott erstehen. Der Erlös wird gespendet.

Der letzte Faschingsmarkt in Rott musste coronabedingt noch abgesagt werden. Bei der Rückkehr der Aktion Hoffnung in die Aula der Grund- und Mittelschule der Lechrain Gemeinde war der Andrang dafür umso größer. Zwischen den Ständern war zeitweise kaum ein Durchkommen. Viele Familien und Faschingsfreunde wollten sich vor Ort für den nächsten Ball oder Straßenfasching eindecken. Auf denen hingen, sauber nach Damen, Herren und Kindern getrennt, die Faschingsgewänder. Tische waren mit diversen Utensilien für die närrische Zeit von Cowboyhüten über diverse Perücken oder Plastikschwertern bestückt.