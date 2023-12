Nahverkehr: Wie geht der Landkreis mit dem 49-Euro-Ticket um?

Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist weiterhin unsicher. Ein Ausstieg ist im Landkreis Landsberg noch kein Thema.

Philipp Wenninger, der im Landratsamt für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig ist, spricht von einem ernüchternden Ergebnis. Anfang November hatten sich die Länderchefs und Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) getroffen, um über die Zukunft des Deutschlandtickets zu beraten. Ein Beschluss darüber, wie das Ticket letztlich finanziert werden soll, wurde verschoben. Und so bleibt auch beim Landkreis eine gewisse Unsicherheit, ob man am Ende auf einem Teil der Kosten sitzen bleibt.

Wenige Monate nach seiner Einführung ist die Finanzierung des Deutschlandtickets für den Nah- und Regionalverkehr im Detail nicht langfristig geklärt. Ab Mai könnte eine Preiserhöhung auf die Fahrgäste zukommen. Der Stendaler Kreistag hat jetzt einen Beschluss zur Anerkennung des Deutschlandtickets im Kreis nicht genehmigt. Damit gilt das Ticket in den Bussen dort ab dem 1. Januar nicht mehr. Der Landkreis hatte für die ersten vier Monate des Jahres mit zusätzlichen Kosten von 40.000 Euro gerechnet. „Wenn mehrere Kommunen so reagieren wie der Landkreis Stendal, dann wäre das auf jeden Fall der Tod des Deutschlandtickets“, warnt Detlef Neuß, Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn.

Nun, im Landkreis Landsberg will man nicht so weit gehen wie im Landkreis Stendal. Das ist das Ergebnis der Beratungen in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses, in dem Philipp Wenninger die aktuelle Situation darstellte. Demnach stehen für 2024 jeweils 1,5 Milliarden Euro vom Bund und den Ländern sowie etwa 700 Millionen Euro, die heuer wohl nicht in Anspruch genommen werden, für die Finanzierung des Deutschlandtickets zur Verfügung. In Summe also rund 3,7 Milliarden Euro.

Das deutschlandweite Kostenrisiko liegt aktuell bei 400 Millionen Euro

Allerdings rechnet der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen für das kommende Jahr mit einem Finanzierungsbedarf von etwa 4,1 Milliarden Euro. Somit ergibt sich laut Wenninger für das Jahr 2024 ein Kostenrisiko in Höhe von 400 Millionen Euro bei den Aufgabenträgern (Landkreise und Städte) und Verkehrsunternehmen. Die Verwaltung empfahl den Kreisrätinnen und Kreisräten daher, die für das Deutschlandticket gefasste Allgemeinverfügung nur bis zum 30. April 2024 zu befristen.

Die aktuelle Allgemeinverfügung zum Deutschlandticket für den Landkreis Landsberg läuft Ende des Jahres aus. Konsens in der Sitzung des Kreisausschusses war, dass das Ticket weitergeführt werden soll, trotz unsicherer Finanzierung. Deutlich gemacht wurde allerdings auch, dass der Landkreis nicht auf möglichen Kosten sitzen bleiben soll. „Wir werden keinen Alleingang machen“, sagte Landrat Thomas Eichinger (CSU). Und so wurde der Landrat von den Mitgliedern des Kreisausschusses einstimmig dazu ermächtigt, die Allgemeinverfügung bis zum 30. April 2024 zu erlassen, aber auch mögliche künftig notwendige Änderungen.

