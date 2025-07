Im Landkreis Landsberg wird Müll immer häufiger illegal entsorgt

Nach dem Winter wird aufgeräumt. Im Haus steht der Frühjahrsputz an, in der Natur die „Aktion saubere Landschaft“ oder das „Ramadama“. Auch im Landkreis Landsberg sind in den kommenden Wochen wieder viele fleißige Ehrenamtliche rund um die Dörfer unterwegs, um liegengebliebenen Müll einzusammeln. Dass sie fündig werden, ist garantiert, denn immer häufiger wird Müll illegal in der Natur entsorgt. Beinahe jede Woche geht beim Landratsamt ein Hinweis darauf ein, über das Jahr werden mehrere Lastwagenladungen abtransportiert. Die Zahl der Umweltsünder nimmt zu, obwohl hohe Bußgelder drohen.

