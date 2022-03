Neue Corona-Welle: So ist die Lage im Landkreis Landsberg

Plus Bundesweit steigen die Corona-Infektionszahlen. Experten sprechen von einer sechsten Welle. Wie ist die Situation im Landkreis Landsberg?

In Deutschland schießen die Corona-Infektionszahlen aktuell nach oben. Erste Experten sind der Meinung, dass sich gerade eine sechste Welle entwickelt. Doch wie ist die Lage im Landkreis Landsberg und speziell im Landsberger Klinikum?