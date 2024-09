Neue Fahrpreise beim MVV: Ab Januar auch im Landkreis Landsberg

Die Gesellschafter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds MVV haben beschlossen, zum 1. Januar 2025 eine Fahrpreisanpassung von durchschnittlich 4,9 Prozent vorzunehmen. Damit steht auch fest, was Pendler aus dem Landkreis Landsberg künftig bezahlen müssen. Denn die Region zwischen Ammersee und Lech ist ab Januar Teil des MVV-Tarifgebiets.



„Es ist verständlicherweise immer ärgerlich, wenn Preise steigen, auf der anderen Seite haben wir aber massive Lohnkostensteigerungen gehabt und müssen noch Kostensteigerungen im Materialbereich aufholen – am Ende muss auch der Öffentliche Nahverkehr finanziert werden. Allerdings schaffen wir es mit der Preiserhöhung gerade mal, die gestiegenen Löhne vor allem des Fahrpersonals zu decken“, wird MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch in einer Pressemeldung zitiert.

Wie berichtet, erweitert sich das MVV-Tarifgebiet zum 1. Januar 2025 um die Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg. Für eine Fahrt von der Münchner Innenstadt mit der Streifenkarte nach Kaufering oder Landsberg (Zonen M-7) benötigt man dann beispielsweise neun Streifen für insgesamt 16,02 Euro; eine Gruppen-Tageskarte für diesen Bereich kostet 34,20 Euro.

Anpassungen auf der Buslinie zwischen Landsberg und Mering

Zusätzlich gibt es laut Pressemeldung des MVV folgende Anpassungen: Die Regionalbuslinie 70 (zukünftig MVV-Regionalbusline 897) wird im gesamten Linienverlauf von Landsberg bis Mering in den MVV-Tarif integriert. Der MVV-Tarif löst damit den heute auf der Linie angewendeten LVG-Tarif ab, wobei für Fahrten im AVV-Binnenverkehr der AVV-Tarif anerkannt wird. Um die tarifliche Lücke zwischen den Verkehrsverbünden MVV und AVV bedingt durch die Tarifgebietserweiterung um den Landkreis Landsberg zu schließen, werden die SPNV-Haltstellen Klosterlechfeld (Landkreis Augsburg) und Schmiechen (Landkreis Aichach-Friedberg) in den MVV-Tarif integriert.

Laut MVV gibt es auch Übergangsregelungen für Unternehmertarife in den Landkreisen, die dem MVV beitreten. Im Unternehmertarif ausgegebene Einzelfahrkarten, Mehrfahrtenkarten und Tageskarten verlieren mit Einführung des MVV-Gemeinschaftstarifs zum 1. Januar 2025 ihre Gültigkeit und werden nicht mehr ausgegeben. Im Unternehmertarif vor dem 1. Januar 2025 ausgegebene Wochen- und Monatskarten sowie Abonnements gelten in ihrem Geltungsgebiet bis zum Ende ihrer jeweiligen Geltungsdauer weiter, Abonnements längstens jedoch bis zum 31. Januar 2025. Im Unternehmertarif vor dem 1. Januar 2025 ausgegebene Schülerzeitkarten und Zeitkarten des Ausbildungstarifs gelten in ihrem Geltungsgebiet bis zum Ende ihrer jeweiligen Geltungsdauer, längstens jedoch bis zum 31. Januar 2025 weiter. (AZ)