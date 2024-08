Neuer Bezirksvorstand der Bayernpartei mit vier Landsberger Mitgliedern

Der Bezirksverband der Bayernpartei Oberbayern hat beim Bezirksparteitag in die Schießstätte in Miesbach einen neuen Vorstand gewählt. Darunter sind auch vier Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Landsberg. Einer von ihnen führt den Bezirksverband künftig an, wie die Partei in einer Pressemeldung mitteilt.

Hubert Dorn, Bezirksrat und vormaliger Bezirksvorsitzender von Oberbayern, übernahm mit dem Landesvorsitzenden Florian Weber die Wahlleitung. Einstimmig wurde der Apfeldorfer Markus Wagner, Kreisvorsitzender von Weilheim-Schongau, zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Zu seinen Stellvertretern wählten die Mitglieder Manfred Dier aus Eichstätt und Hermann Dempfle aus Rott. Als Schriftführer wurde Alexander Müller aus Ebersberg in seinem Amt bestätigt. Auch Christian Müller aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gehörte bereits dem vorherigen Vorstand als Kassenwart an. Als Beisitzer in der Vorstandschaft wurden Anna Holzner (Traunstein), Anton Baur (Egling), Julian Noll (Landsberg), Andreas Englmann (Weilheim) und Helmut Herreiner (Rosenheim) gewählt.

Die Eigenstaatlichkeit Bayerns soll in den Hintergrund rücken

In seiner Antrittsrede warb Wagner eindringlich für strukturelle und inhaltliche Veränderungen der Bayernpartei. So sei es beispielsweise längst überfällig, das Thema der Eigenstaatlichkeit Bayerns, welches in den vergangenen Jahren zu sehr die Marschrichtung der Partei dominierte, in den Hintergrund zu rücken. Stattdessen müssen, so Wagner, im Vorfeld der Bundestags- und Kommunalwahlen Themen aufgegriffen werden, die den Wähler wirklich interessieren, weil sie unmittelbaren Einfluss auf ihren Geldbeutel, ihren Lebensstandard, ihre Rechte und Freiheiten sowie auf ihre Ängste und Nöte hätten. „Zu aller erst sind das Themen wie die ungebremste Immigration, die nicht unsere innere Sicherheit, sondern auch unser Sozialsystem im höchsten Maße gefährdet.“ Aber unter anderem auch eine Umweltpolitik, die rein ideologisch ausgerichtet sei.

Auch mit der eigenen Partei ging Wagner hart ins Gericht: „Es ist uns seit Jahren nicht gelungen, das schlechte Image der Bayernpartei als Partei der Bierdimpel, Separatisten, Königstreuen und ewig Gestrigen aus den Köpfen der Wähler zu verbannen. Wir werden nicht ernst genommen, weil man uns nichts zutraut!“ Erfreut zeigt sich Wagner über den starken Mitgliederzuwachs gerade bei den 18- bis 30-Jährigen. „Wir müssen die Jungen stärker in die Parteigremien einbauen, um mit deren Schwung das Ruder in der Partei herumreißen.“ Die deutliche Verjüngung des Bezirksvorstandes Oberbayern sei dabei bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. (AZ)